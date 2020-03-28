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В Подмосковье выявили коронавирус у жителя Ростовской области

В Подмосковье выявили коронавирус у жителя Ростовской области
У жителя Ростовской области, пребывающего в Подмосковье, выявили COVID-2019. Такую информацию 30 марта предоставили в Московском областном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией. Заразившийся, как оказалось, приехал из Донецка.

Всего в 29 населённых пунктах Подмосковья зарегистрировали случаи заболевания. Дончанина поместили на лечение в стационар.

В России диагноз «коронавирус» поставили 1,5 тысячи пациентов. В Ростовской области количество заразившихся намного меньше, чем в других регионах. Анализы дали положительный результат у двух людей — туристов из Франции и Таиланда. По состоянию на 30 марта под медицинским наблюдением на Дону находятся 4 359 человек.

Теги: пандемия коронавируса коронавирус коронавирус в Ростове-на-Дону

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