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Еще 312 человек подхватили вирус COVID-19 в Ростовской области

Еще 312 человек подхватили вирус COVID-19 в Ростовской области
Еще 312 жителей Ростовской области заразились вирусом COVID-19. Соответствующие данные опубликовало правительство донского региона.

По состоянию на 8 ноября с начала пандемии диагноз «коронавирус» подтвердился у 33 117 человек. Большинство из них уже одолели опасную инфекцию – 26 222 дончанина. Вирус отнял жизни 946 пациентов.

Ситуация с распространением COVID-19 в регионе ухудшается с каждым днем. За сутки фиксируют более 300 случаев заражения и от 10 умерших заболевших. В связи с этим власти возобновили некоторые карантинные запреты. Так, в Ростовской области сокращено время работы ресторанов и кафе – их двери для клиентов закрыты с 22:00 до 7:00. Кроме того, приостановлена плановая госпитализация, а также запрещены массовые, спортивные мероприятия и городские ярмарки.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

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