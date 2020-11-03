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В Ростовской области еще 327 пациентов выздоровели от коронавируса

В Ростовской области еще 327 пациентов выздоровели от коронавируса
В Ростовской области, несмотря на рост числа заболевших коронавирусом, растет количество выздоровевших. Новые данные публикует региональное правительство.

По данным на 6 ноября, за весь период в области выздоровели 25828 заболевших, в том числе за последние сутки – 327. У этих людей были взяты тесты, и они показали отрицательный результат. Также у них нет симптомов болезни.

Напомним, выросло и количество зараженных коронавирусом. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 313 человек. Нарастающим итогом общее число инфицированных достигло 32491. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 773,2. При этом коэффициент распространения инфекции начал снижаться и к 6 ноября достиг значения в 1,01.

К сожалению, число жертв не становится меньше. За последние сутки от коронавируса скончались 17 человек, а общее число умерших достигло 911 человек.

Теги: коронавирус в Ростове коронавирус в Ростовской области

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