Еще 272 человека получили положительные тесты на коронавирус в Ростовской области
В Ростовской области еще 272 человека получили положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает региональное правительство.
С начала эпидемии опасное заболевание подхватили 74 960 человек. Наибольшее число инфицированных - пенсионеры и люди с ослабленным иммунитетом.
К наиболее распространенным симптомам COVID-19 относятся:
— повышенная температура;
— кашель;
— утомляемость.
К более редким относятся боли в суставах и мышцах, заложенность носа, головная боль, конъюнктивит, боль в горле, диарея, потеря вкусовых ощущений или обоняния.