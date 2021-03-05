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Еще 272 человека получили положительные тесты на коронавирус в Ростовской области

Еще 272 человека получили положительные тесты на коронавирус в Ростовской области
В Ростовской области еще 272 человека получили положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает региональное правительство.

С начала эпидемии опасное заболевание подхватили 74 960 человек. Наибольшее число инфицированных - пенсионеры и люди с ослабленным иммунитетом.

К наиболее распространенным симптомам COVID-19 относятся:
— повышенная температура;
— кашель;
— утомляемость.

К более редким относятся боли в суставах и мышцах, заложенность носа, головная боль, конъюнктивит, боль в горле, диарея, потеря вкусовых ощущений или обоняния.

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