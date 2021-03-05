Еще 272 человека получили положительные тесты на коронавирус в Ростовской области

В Ростовской области еще 272 человека получили положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает региональное правительство.С начала эпидемии опасное заболевание подхватили 74 960 человек. Наибольшее число инфицированных - пенсионеры и люди с ослабленным иммунитетом.К наиболее распространенным симптомам COVID-19 относятся:— повышенная температура;— кашель;— утомляемость.К более редким относятся боли в суставах и мышцах, заложенность носа, головная боль, конъюнктивит, боль в горле, диарея, потеря вкусовых ощущений или обоняния.