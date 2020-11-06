В Ростовской области еще 22 пожилых человека заразились коронавирусом

В Ростовской области продолжают регистрировать случаи заражения коронавирусом пожилых людей. О новых данных сообщает правительство донского региона.По данным на 9 ноября, в регионе за сутки зафиксировали 310 новых случаев заражения коронавирусом. Большую часть инфицированных составляют люди от 46 до 65 лет. Их за сутки заражено 132 человека. Немного меньше - 84 человека - это люди от 18 до 45 лет. Пенсионеров от 66 до 79 лет за сутки заразилось 65 человек, пенсионеры от 80 лет - 22 зараженных. Есть в реестре новых случаев и дети. За сутки коронавирусом были заражены 7 человек.Пожилые люди тяжелее переносят вирус. Из-за почтенного возраста и сопутствующих заболеваний они нередко становятся жертвами инфекции. К слову, за все время пандемии от коронавируса умерло 957 человек.