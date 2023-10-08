В Ростовской области два туриста заблудились в лесу

Фото: Ростовская ОПСС.

В Шолоховском районе Ростовской области два человека заблудились в лесу. Инцидент случился 7 октября в станице Вешенской.В тот день 11 жителей Азова приехали посмотреть на вековой дуб. Когда группа фотографировалась у местной достопримечательности, водитель автобуса решил прогуляться в лесу. Когда он повернул обратно, то не смог вернуться к группе туристов. Полтора часа мужчина петлял между деревьями, пока не сдался. Тогда он позвонил спасателям. Они нашли водителя в районе взлетной полосы старого аэропорта.Спустя некоторое время заблудился один из пассажиров. Мужчина свернул на незнакомую тропу и не смог вернуться обратно. Вскоре на улице стемнело, пошел дождь, и путник совсем дезориентировался. Он тоже вызвал спасателей. Через час мужчину нашли возле залива Мигулянка.По информации Ростовской областной поисково-спасательной службы, обоим мужчинам медицинская помощь не понадобилась.