В Ростовской области директора школы подозревают в служебном подлоге

В Ростовской области директора школы подозревают в выплате зарплаты знакомой, которая по факту не работала в образовательном учреждении. Происшествие случилось в Мясниковском районе.По версии следствия, в сентябре 2019 года директор школы нанял свою знакомую на должность секретаря. Сама женщина никаких обязанностей не выполняла - этим занимался другой человек. Однако зарплату регулярно получала. За полгода фиктивный сотрудник получил более 240 тысяч рублей.В отношении директора возбуждено уголовное дело, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - Он подозревается в совершении преступления по статье «Служебный подлог».Если его признают виновным, директору грозит крупный штраф или даже лишение свободы на срок до двух лет.