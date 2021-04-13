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В Ростовской области директора школы подозревают в служебном подлоге

В Ростовской области директора школы подозревают в служебном подлоге
В Ростовской области директора школы подозревают в выплате зарплаты знакомой, которая по факту не работала в образовательном учреждении. Происшествие случилось в Мясниковском районе.

По версии следствия, в сентябре 2019 года директор школы нанял свою знакомую на должность секретаря. Сама женщина никаких обязанностей не выполняла - этим занимался другой человек. Однако зарплату регулярно получала. За полгода фиктивный сотрудник получил более 240 тысяч рублей.

В отношении директора возбуждено уголовное дело, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - Он подозревается в совершении преступления по статье «Служебный подлог».

Если его признают виновным, директору грозит крупный штраф или даже лишение свободы на срок до двух лет.

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