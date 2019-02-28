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Троих чиновников из администрации Белокалитвинского района арестовали за злоупотребление полномочиями

Троих чиновников из администрации Белокалитвинского района арестовали за злоупотребление полномочиями
В Ростовской области арестовали троих сотрудников администрации Белокалитвинского района. Чиновники подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, подозреваемые подписали акт приемки монтажа котельной стоимостью 4 652 717 рублей. При этом госслужащие знали, что работы коммерческая организация не выполнила.
- Противоправными действиями подозреваемых бюджету причинен ущерб в особо крупном размере, - сообщили в следственном управлении Ростовской области. - В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия.

По информации источника, задержаны начальник отдела строительства, промышленности, транспорта и связи белокалитвинской районной администрации Михаил Кожанов и экс-директор МБУ по капитальному строительству «Стройзаказчик» Ваграм Саядян. Личность третьего задержанного пока не известна.

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