В Ростовской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 2 312
Количество заболевших коронавирусом выросло до 2 312. За последние сутки диагноз подтвердился у 112 дончан. Данные на 16 мая опубликованы на официальном портале статистики стопкоронавирус.рф.
Как сообщалось ранее, рост выявленных случаев связан с увеличившимся числом тестов, которые проводят за одни сутки. На Дону за день лаборатории выполняют более трёх тысяч исследований. Добавим, что обязательному тестированию подлежат медики, сотрудники полиции и работники ряда сфер обслуживания.
Добавим, что в Ростовской области случаи заражения выявлены во всех районах, за исключением одного - Родионово-Несветайского.
В России за последние сутки число заразившихся увеличилось на 9 200. Таким образом на 16 мая в стране диагноз подтверждён у 272 043 человек. Смертельных случаев - 2 537.