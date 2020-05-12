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В Ростовской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 2 312

В Ростовской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 2 312
Количество заболевших коронавирусом выросло до 2 312. За последние сутки диагноз подтвердился у 112 дончан. Данные на 16 мая опубликованы на официальном портале статистики стопкоронавирус.рф.

Как сообщалось ранее, рост выявленных случаев связан с увеличившимся числом тестов, которые проводят за одни сутки. На Дону за день лаборатории выполняют более трёх тысяч исследований. Добавим, что обязательному тестированию подлежат медики, сотрудники полиции и работники ряда сфер обслуживания.

Добавим, что в Ростовской области случаи заражения выявлены во всех районах, за исключением одного - Родионово-Несветайского.

В России за последние сутки число заразившихся увеличилось на 9 200. Таким образом на 16 мая в стране диагноз подтверждён у 272 043 человек. Смертельных случаев - 2 537.

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