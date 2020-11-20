В Ростовской области диагноз «коронавирус» подтвердился еще у 313 человек

В донском регионе продолжает расти количество инфицированных коронавирусом. Об актуальных данных по состоянию на 22 ноября сообщили на портале стопкоронавирус.рф.Всего на территории Ростовской области COVID-19 подхватили 37 459 человек. Только за минувшие сутки зафиксировано еще 313 случаев заражения. При этом большая часть заболевших уже вылечилась – 30 158 пациентов. Коронавирус унес жизни 1 184 инфицированных.С каждым днем ситуация с распространением опасного вируса на Дону приближается к критической отметке. Больницы переполнены ковидными пациентами, из-за чего власти развертывают больше коек в медучреждениях. Врачи также не успевают оказывать помощь заболевшим. К работе в больницах привлекают студентов и волонтеров в помощь медработникам.