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В Ростовской области диагноз «коронавирус» подтвердился еще у 313 человек

В Ростовской области диагноз «коронавирус» подтвердился еще у 313 человек
В донском регионе продолжает расти количество инфицированных коронавирусом. Об актуальных данных по состоянию на 22 ноября сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

Всего на территории Ростовской области COVID-19 подхватили 37 459 человек. Только за минувшие сутки зафиксировано еще 313 случаев заражения. При этом большая часть заболевших уже вылечилась – 30 158 пациентов. Коронавирус унес жизни 1 184 инфицированных.

С каждым днем ситуация с распространением опасного вируса на Дону приближается к критической отметке. Больницы переполнены ковидными пациентами, из-за чего власти развертывают больше коек в медучреждениях. Врачи также не успевают оказывать помощь заболевшим. К работе в больницах привлекают студентов и волонтеров в помощь медработникам.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

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