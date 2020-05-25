В Ростовской области дежурные группы откроют только в половине детсадов

Далеко не во всех детских садах Ростовской области появятся дежурные группы. Их будут открывать в зависимости от количества поданных родителями заявлений. Как отметил замминистра общего и профессионального образования Андрей Фатеев, в регионе с 1 июня откроют только около 800 садов, что составляет 54% от общего количества.Отдать ребёнка в дежурную группу смогут только те семьи, в которых оба родителя работают на системообразующих предприятиях. Им следует написать заявление с обоснованием того, почему они отдают дочку или сына в группу, а также предоставить справку с места работы и документ от педиатра о том, что малыш не контактировал с инфицированными.Многие родители уже сегодня столкнулись с тем, что в их детсадах дежурные группы не планируют открывать.В каждом детсаду ребятам и сотрудникам будут измерять температуру, обязательно проводить генеральные уборки и дезинфекцию помещений.