В Ростовской области COVID-19 заболели еще 393 человека

За период пандемии медики выявили 58 708 случаев инфицирования COVID-19 в Ростовской области. Из них 393 человека подхватили коронавирус за сутки с 17 по 18 января.Почти половину новых заболевших составили люди от 46 до 65 лет. В этой возрастной категории диагноз подтвердился у 172 человек. Среди молодежи от 18 до 45 лет заразились 115 жителей региона. Пациентами с коронавирусом стали 74 пенсионера от 66 до 79 лет и 20 пожилых людей старше 80 лет. Наименьшее количество случаев инфицирования специалисты зафиксировали среди несовершеннолетних. Опасным вирусом заболели 12 детей.В числе умерших пациентов ковидных госпиталей оказались еще 14 человек. По информации правительства области, все они страдали хроническими заболеваниями.