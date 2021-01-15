В Ростовской области COVID-19 заболели еще 393 человека
За период пандемии медики выявили 58 708 случаев инфицирования COVID-19 в Ростовской области. Из них 393 человека подхватили коронавирус за сутки с 17 по 18 января.
Почти половину новых заболевших составили люди от 46 до 65 лет. В этой возрастной категории диагноз подтвердился у 172 человек. Среди молодежи от 18 до 45 лет заразились 115 жителей региона. Пациентами с коронавирусом стали 74 пенсионера от 66 до 79 лет и 20 пожилых людей старше 80 лет. Наименьшее количество случаев инфицирования специалисты зафиксировали среди несовершеннолетних. Опасным вирусом заболели 12 детей.
В числе умерших пациентов ковидных госпиталей оказались еще 14 человек. По информации правительства области, все они страдали хроническими заболеваниями.