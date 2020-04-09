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В Ростовской области число заболевших коронавирусом выросло почти до 40

В Ростовской области число заболевших коронавирусом выросло почти до 40
По данным на утро 11 апреля число заболевших коронавирусом в Ростовской области увеличилось до 38 человек. Такие данные опубликованы на официальном портале оперативной информации «Стопкоронавирус».

Таким образом, число заражённых всего за сутки увеличилось на Дону на 9 человек. При этом выздоровели двое.

Подробностей о заболевших пока нет. Накануне, 10 апреля, новые случаи были выявлены в пяти городах области - Ростове-на-Дону, Донецке, Аксае, Матвеева-Кургане и Зверево.

Кроме того, состояние одного из пациентов ухудшилось. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Ещё один человек находится в состоянии средней степени тяжести.

Среди выявленных случаев половина были привезены из-за границы, а вторая половина - из других регионов страны. Так заболевание обнаружили у жителя Матвеева-Кургана вернувшегося из Москвы. Мужчина возвращался домой на поезде. В настоящее время все пассажиры вагона, в котором ехал дончанин, а также члены его семьи находятся на карантине.

Первый же случай вируса, привезённого не из-за рубежа был обнаружен у жителя Новошахтинска. Мужчина также вернулся из столицы.

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