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В Ростовской области еще 244 человека заразились коронавирусом

В Ростовской области еще 244 человека заразились коронавирусом
Коронавирусом заболели более 23 тысяч жителей Ростовской области. Об этом сообщило региональное правительство.

По состоянию на 5 октября за период пандемии заразились 23 049 жителей донского региона. Среди них 244 - за минувшие сутки. Количество ежедневно инфицируемых дончан на протяжении недели бьет предыдущие рекорды.

Каждый день с 30 сентября врачи регистрируют не менее девяти случаев смерти от опасной инфекции. Прошедшие сутки не стали исключением: от коронавируса скончались девять человек.

Теги: COVID-19 COVID-19 в Ростовской области

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