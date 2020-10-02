В Ростовской области еще 244 человека заразились коронавирусом

Коронавирусом заболели более 23 тысяч жителей Ростовской области. Об этом сообщило региональное правительство.По состоянию на 5 октября за период пандемии заразились 23 049 жителей донского региона. Среди них 244 - за минувшие сутки. Количество ежедневно инфицируемых дончан на протяжении недели бьет предыдущие рекорды.Каждый день с 30 сентября врачи регистрируют не менее девяти случаев смерти от опасной инфекции. Прошедшие сутки не стали исключением: от коронавируса скончались девять человек.