В Ростовской области число выздоровевших от COVID-19 за сутки перевалило за две тысячи

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В Ростовской области резко возросло количество выздоровевших от коронавируса. За минувшие сутки это 2 439 человек. Все они получили отрицательные результаты ПЦР-тестов, и им уже не нужно находиться дома на самоизоляции. Об этом сообщили в региональном правительстве.В стационарах продолжают бороться с болезнью 1 430 пациентов с подтвержденным коронавирусом. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 21 человек, на неинвазивной ИВЛ – 132 человека.С начала пандемии в Ростовской области число выздоровевших составило 329 тысяч человек.