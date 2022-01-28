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В Ростовской области за сутки коронавирус победили 558 человек

В Ростовской области за сутки коронавирус победили 558 человек

В Ростовской области немного возросло количество выздоровевших от коронавирусной инфекции. За минувшие сутки отрицательные результаты ПЦР-тестов получили 558 человек. Об этом сообщает региональное правительство.

Сейчас в стационарах ковидных госпиталей продолжают бороться с болезнью
2 676 пациентов с подтвержденным коронавирусом. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 25 человек, на неинвазивной ИВЛ – 227. При этом возникают случаи, когда уже переболевший ковидом человек заболевает повторно. В таких ситуациях помогает либо вакцинация, либо коллективный иммунитет.

Отметим, что за весь период пандемии количество выздоровевших – 185 931 житель Ростовской области. Несмотря на это, COVID-19 продолжает атаковать регион. Преобладает сейчас омикрон - он распространился уже по 39 территориям области. Болезнь протекает с меньшей интенсивностью, однако скорость распространения намного выше, нежели у коронавируса.
Фото: Яндекс.Новости
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