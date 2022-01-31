На Дону число выздоровевших от коронавируса человек вновь перевалило за тысячу

Фото: Яндекс.Новости

В Ростовской области за минувшие с коронавирусной инфекцией справились 1 003 человека. Об этом сообщили в региональном правительстве.За весь период пандемии в области выздоровели 186 934 жителей. Продолжают лечение в ковидных госпиталях 2 720 пациентов с подтвержденным ковидом. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся девятнадцать человек, на неинвазивной ИВЛ – 227.Несмотря на положительную динамику выздоровления, эпидситуация в регионе остается напряженной, и даже ухудшается. За сутки коронавирус выявили почти у трех тысяч человек. Практически во всех территориях Ростовской области преобладает омикрон.