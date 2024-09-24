В Ростовской области число госпитализированных с коронавирусом увеличилось вдвое

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области за минувшую неделю увеличилось количество больных коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные портала Объясняем.РФ.В России с 16 по 22 сентября показатель заболеваемости достиг 24,99. По сравнению с предыдущей неделей он вырос на 11,4 %. В Ростовской области зарегистрировали 1 075 заболевших ковидом. Из них 18 были госпитализированы. К счастью, смертельных случаев зарегистрировано не было.Самое большое число заболевших зарегистрировано в Москве (6 736) и Самарской области (3 190). На третьем месте - Санкт-Петербург (2 978), далее - Нижегородская область (1 394), Республика Башкортостан (1 375), Воронежская область (1 078). На седьмой позиции - Ростовская область (1 075).