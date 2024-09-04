Ростовская область оказалась одним из лидеров по числу зараженных коронавирусом

Фото: Ростов ру

Ростовская область оказалась в числе лидеров по числу заболевших коронавирусом. Это следует из данных, опубликованных на портале объясняем.рф.В России за прошедшую неделю заболеваемость новой коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения составила 14,73 и увеличилась по сравнению с предыдущей неделей на 20%.В Ростовской области с 26 августа по 1 сентября коронавирус выявили у 506 человек. Из них 20 человек были госпитализированы. За неделю до этого в регионе было выявлено 436 случаев заражения. То есть прирост составил 71 заболевший. А месяц назад, с 29 июля по 4 августа, в Ростовской области было зарегистрировано всего 187 случаев заражения.Стоит отметить, что ситуация в соседнем Краснодарском крае еще более тревожная. За прошедшую неделю там было выявлено 718 случаев заражения. 158 человек были госпитализированы. Четыре человека скончались.