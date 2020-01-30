В Ростовской области увеличилось число госпитализированных с гриппом



На Дону за прошедшую неделю увеличилось число госпитализированных с гриппом. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по Ростовской области.



Согласно информации ведомства, с 27 января по 2 февраля число заболевших и оказавшихся на лечении в стационаре увеличилось на 14,7%.

- Всего в этот период по области зарегистрировано 20,1 тысячи заболевших ОРВИ, - добавили в Роспотребнадзоре. - В Ростове зафиксировано шесть тысяч заболевших простудой. В 19 случаях у пациентов диагностирован грипп.



В ведомстве добавили, что показатели не превышают эпидемиологический порог. Тем не менее больных, попавших в медучреждения с простудой и гриппом, становится больше.



Специалисты рекомендуют жителям Ростовской области принимать поливитамины, адаптогены типа эхинацеи. Также дончанам советуют проводить на улице не меньше двух часов и пользоваться медицинскими масками в общественных местах.