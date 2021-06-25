В пруду Красного Сулина массово погибла рыба

Гибель рыбы зафиксировали в пруду в Красном Сулине. О заморе живности в поселке ГРЭС рассказали в Минприроды Ростовской области 25 июня.Местные жители позвонили экологам и сообщили о гибели рыбы в пруду. Приехавшие на место экологи подтвердили, что в пруду действительно произошел замор живности. Рыбу взяли на экспертизу, чтобы понять, что стало причиной ЧП.По словам специалистов, вероятной причиной гибели рыбы стали загрязненность и обмеление водоема. В связи с тем, что воды в пруду мало, на жаре она сильно нагревается. В итоге процесс цветения водорослей ускоряется, а кислорода становится все меньше. Отсюда и массовый мор.Экологи предупреждают, что если зной будет выжигать Ростовскую область и дальше, еще больший замор рыбы в других водоемах региона долго ждать не придется.