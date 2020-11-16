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В Ростовской области бывшая сотрудница Россельхознадзора предстанет перед судом

В Ростовской области бывшая сотрудница Россельхознадзора предстанет перед судом
Экс-сотрудница Россельхознадзора по Ростовской области предстанет перед судом. Инспектора обвиняют в получении взятки и мелком взяточничестве. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено Красносулинской городской прокуратурой и направлено в суд для рассмотрения по существу.

По сообщению СУ СКР по региону, с 2017-го по 2020 год обвиняемая лично получала взятки от предпринимателей, реализующих животноводческую продукцию, а взамен не контролировала соблюдение ветеринарного законодательства.

Дело передано в суд.

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