По обвинению в получении взятки перед судом предстанет экс-замглавы администрации Советского района Ростова
В Ростове-на-Дону перед судом предстанет экс-заместитель главы администрации Советского района Ростова по обвинению в получении взятки. Об этом 9 ноября рассказали в прокуратуре Ростовской области.
Как сообщалось ранее, 29-летний Виталий Игнатов в 2019-2020 годах систематически получал деньги от предпринимателей, осуществляющих незаконную торговлю на территории района, где он работал в то время. Общая сумма взяток составила более 600 тысяч рублей.
В отношении Игнатова завели дело по статье «Получение взятки», а в отношении ростовчанина, выступавшего посредником между чиновником и взяткодателями, возбуждено дело по статье «Посредничество во взяточничестве».
- Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Ростова для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.