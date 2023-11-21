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Пропавшая в Ростове 33-летняя женщина найдена живой спустя месяц

Пропавшая в Ростове 33-летняя женщина найдена живой спустя месяц
Найдена живой пропавшая больше месяца назад 33-летняя жительница Ростова. Алена Первушина пропала 18 октября, не предупредив никого о долгом отсутствии.

Родственники Алены забили тревогу, когда она несколько дней не выходила на связь. Обеспокоенные близкие обратились в полицию и к волонтерам поискового отряда с просьбой оказать помощь в поисках.

Спустя месяц добровольцы сообщили, что Алена найдена живой. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Фото: Лиза Алерт.
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