Пропавшая в Ростове 33-летняя женщина найдена живой спустя месяц

Фото: Лиза Алерт.

Найдена живой пропавшая больше месяца назад 33-летняя жительница Ростова. Алена Первушина пропала 18 октября, не предупредив никого о долгом отсутствии.Родственники Алены забили тревогу, когда она несколько дней не выходила на связь. Обеспокоенные близкие обратились в полицию и к волонтерам поискового отряда с просьбой оказать помощь в поисках.Спустя месяц добровольцы сообщили, что Алена найдена живой. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.