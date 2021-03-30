Браконьер выловил из Таганрогского залива 1,5 тонны рыбы

Браконьер выловил из Таганрогского залива почти 1,5 тонны рыбы. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Ростовской области."Рыбак" выловили из Азовского моря в районе села Петрушино пиленгаса, шемаю, карася, тарань, судака. Всю добычу он укладывал в ящики и грузил в «ЗИЛ-131». Автомобиль заметила местная дружина, которая доложила о происходящем пограничникам.Браконьера задержали и возбудили в отношении него дело о нарушении правил, регламентирующих рыболоство. Сумма ущерба составила 4 миллиона рублей. Не исключено, что мужчина орудовал не один, а его подельники просто сбежали с места происшествия, когда к грузовику нагрянули сотрудники ведомства. Потому что провернуть такую операцию в одиночку практически нереально.