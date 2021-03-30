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Браконьер выловил из Таганрогского залива 1,5 тонны рыбы

Браконьер выловил из Таганрогского залива 1,5 тонны рыбы
Браконьер выловил из Таганрогского залива почти 1,5 тонны рыбы. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

"Рыбак" выловили из Азовского моря в районе села Петрушино пиленгаса, шемаю, карася, тарань, судака. Всю добычу он укладывал в ящики и грузил в «ЗИЛ-131». Автомобиль заметила местная дружина, которая доложила о происходящем пограничникам.

Браконьера задержали и возбудили в отношении него дело о нарушении правил, регламентирующих рыболоство. Сумма ущерба составила 4 миллиона рублей. Не исключено, что мужчина орудовал не один, а его подельники просто сбежали с места происшествия, когда к грузовику нагрянули сотрудники ведомства. Потому что провернуть такую операцию в одиночку практически нереально.

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