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В Ростовской области борются за жизнь настоятеля храма, заболевшего коронавирусом

В Ростовской области борются за жизнь настоятеля храма, заболевшего коронавирусом
В городе Миллерово Ростовской области настоятель Пантелеимоновского храма Димитрий (Владимир Яроцкий) попал в реанимацию. Из-за коронавируса у иеромонаха развилась почечная недостаточность.

COVID-19 у священнослужителя диагностировали месяц назад, сообщает DonDay.ru. Отца Димитрия госпитализировали в ковидный госпиталь ЦРБ Мясниковского района. На днях Владимира Яроцкого перевели в реанимацию: его состояние ухудшилось. Врачи борются за жизнь иеромонаха, у которого отказали почки.

Настоятелю - 47 лет, из которых 27 он является священнослужителем. Получил образование в Московской духовной семинарии, Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых Кирилла и Мефодия города Москвы, а также Русской христианской гуманитарной академии Санкт-Петербурга.

Владимир Яроцкий нес пастырское служение в станице Мальчевской, а в 1998 году, с момента открытия, начал службу в Пантелеимоновском храме.

Ранее от коронавируса скончались клирик Юго-Восточного благочиния Ростова-на-Дону Александр Кукуев и клирик Шахтинской епархии протоиерей Валерий Татаркин. Оба священнослужителя не смогли справиться с опасным вирусом.

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