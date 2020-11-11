В Ростове от коронавируса скончался священник Юго-Восточного благочиния города
Клирик Юго-Восточного благочиния Ростова-на-Дону Александр Кукуев скончался от коронавируса. Об этом сообщили на официальном сайте Ростовской-на-Дону епархии.
Священнослужитель скончался 12 ноября в возрасте 65 лет. За несколько недель до кончины клирик заразился коронавирусом, однако не смог его преодолеть.
Клирик посвятил свою жизнь педагогическому труду, став кандидатом педагогических наук. Будучи священнослужителем, иерей Александр запомнился как добрый и отзывчивый пастырь. Похороны иерея Александра состоятся на церковном участке Северного кладбища города.
Александр Кукуев родился в городе Донецке Ростовской области. В 1979 году закончил тогда еще РГУ по специальности «Учитель английского и немецкого языков». Работал в системе образования Ростова, но ушел в религию и в 1996 году окончил Ростовское духовное училище по специальности «Законоучитель».
В апреле 2015 года митрополитом Ростовским и Новочеркасским Меркурием в Благовещенском греческом храме города Ростова-на-Дону был рукоположен во диакона, после чего стал пресвитером. С мая 2016 года назначен священником храма Архистратига Божия Михаила Ростова-на-Дону, где и служил до ухода из жизни.
Напомним, месяц назад от коронавируса скончался клирик Шахтинской епархии протоиерей Валерий Татаркин. Причиной смерти священнослужителя стали также осложнения, вызванные COVID-19. Он так же, как и Александр Кукуев, был подключен к аппарату ИВЛ, однако не смог справиться с заболеванием.