ГАИ Ростовской области усилила работу на дорогах в выходные
Госавтоинспекция Ростовской области перешла на усиленный режим работы в выходные. Дополнительные меры будут действовать 6 и 7 июня.
На дорогах региона увеличили количество экипажей. Это необходимо для обеспечения безопасности движения и соблюдения порядка.
Отметим, что в регионе также действует штормовой режим. Синоптики предупреждают о ливнях с грозами, градом и сильным ветром. Такая погода заметно повышает риск дорожно-транспортных происшествий.
Водителей призывают строго соблюдать ПДД, быть внимательными и уважительно относиться к другим участникам движения.