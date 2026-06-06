ГАИ Ростовской области усилила работу на дорогах в выходные

- Особое внимание будет уделено выявлению водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения. А также выявлению грубых нарушений ПДД и фактов агрессивного вождения, - сообщили в ведомстве.

Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области

Госавтоинспекция Ростовской области перешла на усиленный режим работы в выходные. Дополнительные меры будут действовать 6 и 7 июня.На дорогах региона увеличили количество экипажей. Это необходимо для обеспечения безопасности движения и соблюдения порядка.Отметим, что в регионе также действует штормовой режим. Синоптики предупреждают о ливнях с грозами, градом и сильным ветром. Такая погода заметно повышает риск дорожно-транспортных происшествий.Водителей призывают строго соблюдать ПДД, быть внимательными и уважительно относиться к другим участникам движения.