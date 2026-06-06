Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

ГАИ Ростовской области усилила работу на дорогах в выходные

ГАИ Ростовской области усилила работу на дорогах в выходные
Госавтоинспекция Ростовской области перешла на усиленный режим работы в выходные. Дополнительные меры будут действовать 6 и 7 июня.

На дорогах региона увеличили количество экипажей. Это необходимо для обеспечения безопасности движения и соблюдения порядка.

- Особое внимание будет уделено выявлению водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения. А также выявлению грубых нарушений ПДД и фактов агрессивного вождения, - сообщили в ведомстве.


Отметим, что в регионе также действует штормовой режим. Синоптики предупреждают о ливнях с грозами, градом и сильным ветром. Такая погода заметно повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

Водителей призывают строго соблюдать ПДД, быть внимательными и уважительно относиться к другим участникам движения.
Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика