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Атаку БПЛА отразили над Ростовской областью 6 июня

Атаку БПЛА отразили над Ростовской областью 6 июня
Атаку беспилотников перехватили над Ростовской областью 6 июня. По данным Минобороны РФ, силы ПВО работали с 7:00 до 20:00.

За этот период было уничтожено 339 БПЛА самолетного типа. Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской и Смоленской областями. Также беспилотники перехватили над Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Как ранее сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь, днем 6 июня БПЛА перехватили над Родионово-Несветайским районом Ростовской области. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
Фото: Дондей
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