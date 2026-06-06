Атаку БПЛА отразили над Ростовской областью 6 июня

Фото: Дондей

Атаку беспилотников перехватили над Ростовской областью 6 июня. По данным Минобороны РФ, силы ПВО работали с 7:00 до 20:00.За этот период было уничтожено 339 БПЛА самолетного типа. Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской и Смоленской областями. Также беспилотники перехватили над Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Черного моря.Как ранее сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь, днем 6 июня БПЛА перехватили над Родионово-Несветайским районом Ростовской области. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.