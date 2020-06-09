В Ростовской области большинство новых заразившихся COVID-19 — это люди до 45 лет

Большинством новых заразившихся вирусом COVID-19 в Ростовской области являются люди до 45 лет. Об этом сообщили в правительстве донского региона.По данным на 11 июня, за сутки на Дону зафиксировали 220 случаев заболевания коронавирусом. Среди них 36,8% являются гражданами в возрасте от 18 до 45 лет. Из новых заболевших 35% составляют дончане от 46 до 65 лет, 14,1% - от 66 до 79 лет и 10,5% - дети. Граждан старше 80 лет — всего 3,6%.Напомним, всего в донском регионе выявлено 6 954 инфицированных вирусом COVID-19. Жертвами коронавируса уже стали 59 человек.