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В Ростовской области большинство новых заразившихся COVID-19 — это люди до 45 лет

В Ростовской области большинство новых заразившихся COVID-19 — это люди до 45 лет
Большинством новых заразившихся вирусом COVID-19 в Ростовской области являются люди до 45 лет. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

По данным на 11 июня, за сутки на Дону зафиксировали 220 случаев заболевания коронавирусом. Среди них 36,8% являются гражданами в возрасте от 18 до 45 лет. Из новых заболевших 35% составляют дончане от 46 до 65 лет, 14,1% - от 66 до 79 лет и 10,5% - дети. Граждан старше 80 лет — всего 3,6%.

Напомним, всего в донском регионе выявлено 6 954 инфицированных вирусом COVID-19. Жертвами коронавируса уже стали 59 человек.

Теги: коронавирус в Ростове COVID-19

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