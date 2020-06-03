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Большинство новых заразившихся COVID-19 в Ростовской области — это граждане от 46 лет

Большинство новых заразившихся COVID-19 в Ростовской области — это граждане от 46 лет
В Ростовской области большая часть новых инфицированных COVID-19 — это люди в возрасте от 46 лет. О данных на 5 июня сообщили в правительстве донского региона.

Так, за сутки на территории области зафиксировали 196 случаев заражения коронавирусом, из которых 41,3% — это люди в возрасте от 46 до 65 лет. Граждан от 18 до 45 лет — 30,6%, а от 66 до 79 лет — 13,8%. Среди новых инфицированных дети составляют 10,2%, а люди старше 80 лет — 4,1%.

Всего в донском регионе коронавирус подхватили 5 753 человека. От COVID-19 уже скончались 43 пациента.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

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