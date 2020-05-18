Мясниковский район стал лидером Ростовской области по росту заболеваемости COVID-19

Главный санитарный врач Ростовской области назвал районы-лидеры по росту заболеваемости COVID-19. Евгений Ковалёв зачитал доклад во время заседания оперативного штаба 20 мая.Максимальные показатели заболеваемости наблюдаются в Донецке, Звереве, Заветинском, Весёловском, Советском, Кашарском, Мартыновском, Мясниковском, Ремонтненском, Белокалитвинском районах. Лидером по росту количества заражённых коронавирусом за последнюю неделю стал Мясниковский район. Цифры изменились на 166% - с 30 до 80 случаев. В Каменске-Шахтинском количество инфицированных выросло на 116% (с 31 до 67), в Семикаракорске — на 100% (с 15 до 30), в Азове — более 100%, в Неклиновском районе — 100%, в Ремонтненском — 92%, в Обливском — 89%. Более низкие показатели, но всё равно превышающие среднеобластной, - в Константиновском, Мартыновском, Миллеровском, Орловском, Сальском районах. До недавних пор Советский район был одним из «чистых». Однако после проверки деятельности по выявлению заболевших здесь сразу стали регистрировать больных. Показатель заболеваемости составляет 210 на 100 тысяч населения.