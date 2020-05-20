Главный санитарный врач Дона объяснил рост показателя распространения коронавируса в регионе

Руководитель донского управления Роспотребнадзора объяснил увеличение коэффициента распространения коронавируса в регионе. Брифинг с участием главного санитарного врача Ростовской области прошёл 22 мая.Ситуация с распространением вируса по региону считается удовлетворительной, когда её показатель составляет единицу или меньше. Эта цифра показывает, скольких человек заражает один инфицированный. В Ростовской области пока коэффициент — 1,36, и каждый день он продолжает расти. Больные контактируют с коллегами, членами семьи, людьми в различных учреждениях. Например, немало случаев заражения среди медиков.Для того чтобы этот показатель снизился, нужно соблюдать режим самоизоляции и в случае первичных признаков заболевания обращаться в больницу, при этом заранее сообщив о своих симптомах. В Ростовской области уже зарегистрировано более трёх тысяч случаев заболевания.