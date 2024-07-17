Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области без вести пропавшего 32-летнего мужчину нашли мертвым. Три дня родные и близкие Абдула-Вахида Денильханова не знали, где он находится.Мужчина жил в станице Ольгинской и 14 июля ушел из дома в неизвестном направлении. С тех пор домой он не возвращался, на звонки и сообщения родных не отвечал. Родственники начали беспокоиться и обратились за помощью в полицию, а также к волонтёрам.Вечером 16 июля стало известно, что Абдулу-Вахида Денильханова обнаружили мертвым. О причинах его гибели не сообщается.