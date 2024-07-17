Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области без вести пропавшего 32-летнего мужчину нашли мертвым

В Ростовской области без вести пропавшего 32-летнего мужчину нашли мертвым
В Ростовской области без вести пропавшего 32-летнего мужчину нашли мертвым. Три дня родные и близкие Абдула-Вахида Денильханова не знали, где он находится.

Мужчина жил в станице Ольгинской и 14 июля ушел из дома в неизвестном направлении. С тех пор домой он не возвращался, на звонки и сообщения родных не отвечал. Родственники начали беспокоиться и обратились за помощью в полицию, а также к волонтёрам.

Вечером 16 июля стало известно, что Абдулу-Вахида Денильханова обнаружили мертвым. О причинах его гибели не сообщается.
Фото: Лиза Алерт
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.