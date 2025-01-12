В Ростовской области без вести пропали более тысячи человек в 2024 году

Фото: ЛизаАлерт

В Ростовской области в 2024 году пропали более тысячи человек. Поисково-спасательный отряд «Лиза-Алерт» предоставил данные за прошедший год.Волонтеры получили 1 057 обращений, связанных с пропажей людей. К счастью, 644 человека были найдены живыми. Из них 64 человека обнаружены мертвыми. Еще 66 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.Важно отметить, что 118 заявлений о пропаже людей остаются неподтвержденными. Это означает, что человек, который обратился за помощью, перестал выходить на связь.Среди исчезнувших людей есть представители разных возрастных групп. Люди среднего возраста часто уезжают в длительные командировки, что может привести к их исчезновению. Подростки могут уйти из дома из-за конфликтов с родителями. Пожилые люди могут покинуть свои дома, не предупредив близких, из-за распространённого заболевания — деменции.Также 106 человек потеряли своих близких и не могли их найти. Волонтёры поискового отряда помогли им воссоединиться со своими семьями.