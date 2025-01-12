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В Ростовской области без вести пропали более тысячи человек в 2024 году

В Ростовской области без вести пропали более тысячи человек в 2024 году
В Ростовской области в 2024 году пропали более тысячи человек. Поисково-спасательный отряд «Лиза-Алерт» предоставил данные за прошедший год.

Волонтеры получили 1 057 обращений, связанных с пропажей людей. К счастью, 644 человека были найдены живыми. Из них 64 человека обнаружены мертвыми. Еще 66 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Важно отметить, что 118 заявлений о пропаже людей остаются неподтвержденными. Это означает, что человек, который обратился за помощью, перестал выходить на связь.

Среди исчезнувших людей есть представители разных возрастных групп. Люди среднего возраста часто уезжают в длительные командировки, что может привести к их исчезновению. Подростки могут уйти из дома из-за конфликтов с родителями. Пожилые люди могут покинуть свои дома, не предупредив близких, из-за распространённого заболевания — деменции.

Также 106 человек потеряли своих близких и не могли их найти. Волонтёры поискового отряда помогли им воссоединиться со своими семьями.
Фото: ЛизаАлерт
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