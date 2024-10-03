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В Ростовской области в сентябре пропали без вести 104 человека

В Ростовской области в сентябре пропали без вести 104 человека
В Ростовской области в сентябре пропали без вести 104 человека, сообщил информационный городской портал DonDay.

Волонтеры в течение месяца нашли живыми 53 пропавших, но, к сожалению, двое из них были найдены мертвыми. Продолжаются поисковые операции, чтобы найти 21 жителя этого региона, среди которых есть как пожилые люди, так и среднего возраста.

Также известно о 15 случаях, когда пропажа людей не была подтверждена, поскольку обратившиеся за помощью перестали поддерживать связь.

Волонтеры также обнаружили 15 дезориентированных людей, которым оказали первую помощь и помогли соединиться с их родственниками.

Причинами исчезновения людей среднего возраста чаще всего становятся длительные командировки. Подростки убегают из дома из-за частых ссор с семьей. Пенсионеры нередко уходят без уведомления близких, чему способствует деменция.

Напомним, что с начала 2024 года в донском регионе без вести пропали 647 человек.
Фото: ЛизаАлерт
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