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В Ростовской области пропали без вести более 100 человек. Эту информацию опубликовална своем сайте.Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», за август им поступило 119 заявок на поиск пропавших. Из них 11 заявок не подтвердилось. Люди отправили запрос, но по разным причинам больше не выходили на связь.Волонтеры смогли отыскать живыми и невредимыми 70 человек. Из них в 14 случаях людей нашли силами их родных. К сожалению, также 14 человек погибли, а 24 все еще числятся пропавшими без вести.В июле число заявок было меньше на 24 штуки. Тогда в отряд поступило 96 обращений, а волонтеры помогли 42 людям отыскать дорогу домой.