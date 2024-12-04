В Ростовской области за ноябрь пропали 77 человек

Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростовской области за ноябрь 2024 года пропали без вести более 70 человек. Статистикой поделились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт».По данным волонтеров в ноябре пропали 77 человек. Из них удалось найти живыми 41. Ещё 17 человек обнаружили благодаря усилиям родственников и близких. К сожалению, три человека погибли, их нашли уже мёртвыми. До сих пор числятся пропавшими восемь человек.Напомним, что в октябре в Ростовской области пропали 88 человек.