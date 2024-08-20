В Ростовской области пропала без вести 84-летняя женщина

Фото: ЛизаАлерт

В Белокалитвинском районе Ростовской области пропала без вести 84-летняя женщина. О местонахождении Ирины Копаневой ничего не известно с 19 августа.Бабушка живет в поселке Коксовом. В тот день она ушла из дома и не вернулась. Когда она перестала выходить на связь, близкие забили тревогу. Родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам.Рост пропавшей — 168 сантиметров, она нормального телосложения. У пенсионерки седые волосы и зеленые глаза.В день своего исчезновения она была одета в синюю кофту, синее платье с принтом в виде фламинго и тапочки такого же цвета.Если у вас есть информация, где находится пенсионерка, то сообщите по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.