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В Ростовской области без вести пропал 72-летний дедушка

В Ростовской области без вести пропал 72-летний дедушка
В Азовском районе Ростовской области без вести пропал 72-летний дедушка. О местонахождении Александра Бунина ничего не известно с 5 июля.

Мужчина живет в хуторе Обуховка Елизаветинского сельского поселения. В тот день он ушел из дома и не вернулся. Александр перестал отвечать на звонки и сообщения, и его близкие забеспокоились. Они обратились в полицию с заявлением о пропаже и попросили помощи у волонтёров.

Рост Александра Бунина - 170 сантиметров. Мужчина плотного телосложения. У него седые волосы и каре-зеленые глаза.

В последний раз он был одет в сине-желтую футболку, темно-синие шорты и такого же цвета шлепанцы.

Если вам известно что-то о том, где может находиться Александр, то сообщите по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.
Фото: ЛизаАлерт.
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