В Ростовской области без вести пропал 72-летний дедушка

Фото: ЛизаАлерт.

В Азовском районе Ростовской области без вести пропал 72-летний дедушка. О местонахождении Александра Бунина ничего не известно с 5 июля.Мужчина живет в хуторе Обуховка Елизаветинского сельского поселения. В тот день он ушел из дома и не вернулся. Александр перестал отвечать на звонки и сообщения, и его близкие забеспокоились. Они обратились в полицию с заявлением о пропаже и попросили помощи у волонтёров.Рост Александра Бунина - 170 сантиметров. Мужчина плотного телосложения. У него седые волосы и каре-зеленые глаза.В последний раз он был одет в сине-желтую футболку, темно-синие шорты и такого же цвета шлепанцы.Если вам известно что-то о том, где может находиться Александр, то сообщите по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.