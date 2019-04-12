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Византийскую монету в отличном состоянии обнаружили азовские археологи

Византийскую монету в отличном состоянии обнаружили азовские археологи
В ходе раскопок азовские археологи обнаружили средневековую монету. В местном музее-заповеднике сообщили, что «кругляш» отличается от прочих находок отличной сохранностью и размером.

Когда специалисты закончили реставрацию находки, они установили, что монета отчеканена в Византии. Она стала всего пятой среди подобных находок и имеет самую лучшую сохранность. Хоть в 14 веке империя была уже далека от своего расцвета, её купцы продолжали вести торговлю на черноморских берегах.

Заведующий отделом археологии АМЗ Андрей Масловский рассказал, что малое количество иностранных монет в Азове объясняется очень просто: власти запрещали пользоваться иностранными монетами. Все найденные зарубежные деньги — это что-то вроде сувениров.

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