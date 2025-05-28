В Ростовской области аграриев предупредили о коварной льняной плодожорке

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В Ростовской области сельхозпроизводителей информируют о возникновении угрозы со стороны вредителя – льняной плодожорки. Уведомление о данном вредоносном насекомом распространено региональным отделением Россельхозцентра.Льняная плодожорка-листовёртка представляет собой бабочку-паразита, чьи личинки обладают отличительной чертой: они скручивают листву в форме цилиндров, используя их в качестве защиты.Данный опасный вредитель способен вызвать потерю до 90% сбора семян льна. В наибольшей степени уязвимы посадки поздних видов.Поврежденные растения замедляют развитие, у них отмечается нетипичное разветвление. Листья скручиваются и становятся желтыми, цветки опадают, что влечет за собой значительное уменьшение объема собираемого волокна и семян.Для противодействия данному вредителю используются различные методы. Специалисты советуют соблюдать рекомендованные сроки посадки льна, быстро убирать урожай и вовремя осуществлять теребление (сбор) льна с последующей обработкой семян.Также значительную роль играет обработка посевов льна специальными средствами в фазе бутонизации и формирования коробочек.