В Ростовской области 700 метров дороги отремонтируют за 9 миллионов

Подрядчика на выполнение капремонта сельской дороги ищет администрация Куйбышевского района Ростовской области. Соответствующий тендер заказчик разместил на портале госзакупок 4 октября.Капремонт требуется улице Калинина села Куйбышево. За обновление участка длиной 700 метров администрация готова заплатить 9,3 миллиона рублей. Деньги предусмотрены в бюджете Ростовской области с софинансированием в 1% из местной казны.В смете на капремонт значатся стандартные работы по обновлению асфальта, разметки дорожных знаков, люков и тротуаров. От подрядчика не требуют благоустроить и озеленить прилегающую территорию или заняться коммуникациями. Гарантия нового покрытия – стандартные пять лет.Исполнителя контракта выберут по результатам конкурса. Завершить капремонт он должен будет до 1 декабря 2021 года.