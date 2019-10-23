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В Неклиновском районе отремонтируют дорогу за 21,5 миллиона рублей

В Неклиновском районе отремонтируют дорогу за 21,5 миллиона рублей
В Неклиновском районе Ростовской области на ремонт дороги выделено почти 21,5 миллиона рублей. Информация о соответствующем тендере появилась на портале госзакупок 25 октября.

Заказчик – Администрация Неклиновского района. Работы будут проводиться на улице Транспортной села Новобессергеневка. Начальная сумма контракта - 21 400 000 рублей – складывается из средств федерального, областного и местного бюджетов.

За эти деньги подрядчик должен срезать и залить новым асфальтом 181,5 квадратного метра дороги. Помимо этого на указанном участке нужно нанести разметку и установить дорожные знаки.

Срок выполнения работ с 15 апреля по 30 июня 2020 года. Заявки на тендер принимаются до 5 ноября, сам аукцион состоится на следующий день.

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