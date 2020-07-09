Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

0 Версия для печати

Полицейские изъяли у жителя Ростовской области арсенал оружия

В Ростовской области полицейские изъяли арсенал оружия и боеприпасов у 55-летнего жителя села Федоровка Неклиновского района. Об этом рассказали в пресс-службе донского МВД 13 июля.

Во время обыска правоохранители обнаружили самодельные огнестрельные устройства, два незарегистрированных охотничьих ружья и более 500 патронов.
- Предметы были направлены на экспертизу в экспертно-криминалистическое подразделение, по результатам которой было установлено, что оружие и боеприпасы пригодны для производства выстрелов, - рассказали в донском главке.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов». Суд поместил дончанина под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.