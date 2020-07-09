Полицейские изъяли у жителя Ростовской области арсенал оружия

В Ростовской области полицейские изъяли арсенал оружия и боеприпасов у 55-летнего жителя села Федоровка Неклиновского района. Об этом рассказали в пресс-службе донского МВД 13 июля.



Во время обыска правоохранители обнаружили самодельные огнестрельные устройства, два незарегистрированных охотничьих ружья и более 500 патронов.

- Предметы были направлены на экспертизу в экспертно-криминалистическое подразделение, по результатам которой было установлено, что оружие и боеприпасы пригодны для производства выстрелов, - рассказали в донском главке.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов». Суд поместил дончанина под подписку о невыезде и надлежащем поведении.