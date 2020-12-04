В Ростовской области 31-летний мужчина пропал без вести

В Ростовской области ищут 31-летнего мужчину. Последний раз Николая Новикова видели полмесяца назад.В день исчезновения, 20 ноября, пропавший отправился по маршруту: город Балашиха Московской области - Ростов-на-Дону - село Отрадное - город Сочи Краснодарского края. С тех пор мужчина несколько дней не выходил на связь. Родные забили тревогу и написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ.У Николая худощавый тип телосложения, русые волосы и карие глаза. Рост - 173 сантиметра.В день отъезда мужчина ушел в кепке, кроссовках и серой куртке. С собой он взял темно-синий рюкзак.Если вы видели Николая Новикова или знаете, где он может находиться, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.