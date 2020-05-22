Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Под Ростовом без вести пропал 42-летний мужчина

Под Ростовом без вести пропал 42-летний мужчина
В Ростовской области ищут без вести пропавшего 42-летнего мужчину. Сергей Мальцев ушел из дома в станице Грушевской 21 мая и не вернулся обратно.

По информации поискового отряда «Лиза Алерт», рост пропавшего - 175 сантиметров, телосложение худощавое, глаза карие, волосы темные, с проседью.

В день исчезновения дончанин был одет в серую куртку, черную рубашку, штаны цвета хаки, синие кроссовки и синюю майку с длинным рукавом.

Если вы видели или знаете, где может находиться пропавший, сообщите по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.