Под Ростовом без вести пропал 42-летний мужчина

В Ростовской области ищут без вести пропавшего 42-летнего мужчину. Сергей Мальцев ушел из дома в станице Грушевской 21 мая и не вернулся обратно.По информации поискового отряда «Лиза Алерт», рост пропавшего - 175 сантиметров, телосложение худощавое, глаза карие, волосы темные, с проседью.В день исчезновения дончанин был одет в серую куртку, черную рубашку, штаны цвета хаки, синие кроссовки и синюю майку с длинным рукавом.Если вы видели или знаете, где может находиться пропавший, сообщите по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.