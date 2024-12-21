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В Ростовской области 25 декабря изменится расписание двух электричек

В Ростовской области 25 декабря изменится расписание двух электричек
В Ростовской области 25 декабря изменится расписание движения двух электричек. Об этом сообщили в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.

Электричка №6814, следующая по маршруту Ростов – Волгодонская, отправится из донской столицы в обычное время – в 16:27. Пригородный поезд прибудет на станцию Кагальник с небольшим опозданием – в период с 17:44 до 17:51. Конечная остановка – станция Волгодонская, куда пассажиры смогут попасть в 22:25.

Электричка № 6819, следующая по маршруту Зимовники – Ростов, отправится со станции в 13:42. Пригородный поезд прибудет в Сальск с пятиминутным опозданием – в 15:55. Следующие станции будут посещаться с аналогичным временным сдвигом. В Ростов электричка прибудет в 19:14.

Изменения в графике движения вызваны проведением ремонтных работ на железнодорожных путях.
Фото: Donday.
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