В Ростовской области 25 декабря изменится расписание двух электричек

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В Ростовской области 25 декабря изменится расписание движения двух электричек. Об этом сообщили в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.Электричка №6814, следующая по маршруту Ростов – Волгодонская, отправится из донской столицы в обычное время – в 16:27. Пригородный поезд прибудет на станцию Кагальник с небольшим опозданием – в период с 17:44 до 17:51. Конечная остановка – станция Волгодонская, куда пассажиры смогут попасть в 22:25.Электричка № 6819, следующая по маршруту Зимовники – Ростов, отправится со станции в 13:42. Пригородный поезд прибудет в Сальск с пятиминутным опозданием – в 15:55. Следующие станции будут посещаться с аналогичным временным сдвигом. В Ростов электричка прибудет в 19:14.Изменения в графике движения вызваны проведением ремонтных работ на железнодорожных путях.