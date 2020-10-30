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В Ростовской области 164 человека с COVID-19 находятся на аппаратах ИВЛ

В Ростовской области 164 человека с COVID-19 находятся на аппаратах ИВЛ
В Ростовской области 164 пациента находятся в тяжелом состоянии с COVID-19. Они подключены к аппаратам ИВЛ. О данных на 3 ноября сообщили в региональном правительстве.

К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены больные, чье состояние крайне тяжелое. Эти пациенты нуждаются в дополнительном обеспечении кислородом. При этом на стационарном лечении всего находятся 2 069 пациентов.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтверждённых инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 310. На утро 3 ноября нарастающим итогом общее число инфицированных достигло 31 558. За весь период от COVID-19 в области погибли 869 человек, из которых 14 - за последние сутки.

Теги: коронавирус в Ростове коронавирус в Ростовской области

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