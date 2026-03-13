Предприниматель отстоял право на аренду земли в суде Ростова-на-Дону

Фото: Donday

Арбитражный суд Ростовской области обязал Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону предоставить предпринимателю право аренды земельного участка. Ранее ведомство отказало ИП Филиппенко в подготовке договора аренды, однако суд признал этот отказ незаконным.История началась в октябре прошлого года, когда бизнесмен, владеющий несколькими нежилыми объектами недвижимости на участке по улице Шоссейной, обратился в Департамент с заявлением о предоставлении ему участка в аренду без торгов. Предприниматель ссылался на свое законное право как собственника зданий, расположенных на земле, ранее арендованной ООО «Экоп-Автосельхозмаш».Департамент отказал, указав, что здания на участке не принадлежат заявителю, а сам ИП якобы использует землю не по назначению, несмотря на вид разрешенного использования — «для эксплуатации производственной базы».Однако, изучив Гражданский и Земельный кодексы РФ, суд установил, что при покупке здания на арендованной земле, право пользования участком переходит автоматически к новому собственнику. Более того, суд подчеркнул, что для правообладателей зданий заключение соглашения о присоединении к договору аренды является не правом, а обязанностью.В начале марта суд вынес решение, признав отказ Департамента незаконным. Теперь ведомству предписано в течение 20 дней с момента вступления решения в законную силу направить ИП Филиппенко проект соглашения о присоединении к договору аренды.